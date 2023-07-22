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К октябрю в Сургуте отремонтируют 12 дворов

В пяти дворах Сургута ремонтная кампания еще не стартовала

К октябрю в Сургуте отремонтируют 12 дворов
Фото: t.me/filatov_surgut

В Сургуте до октября отремонтируют 12 дворов. На всех территориях проходит асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных мест. Кроме того, если существует необходимость, рабочие обустраивают новые детские площадки, устанавливают опоры освещения, меняют ограждения, ставят скамейки и урны. Об этом у себя в соцсетях написал глава города Андрей Филатов.

«Сейчас в большинстве дворов выполненный объем ремонтных работ составляет от 30 до 80%. В числе лидеров двор на Привокзальной, 2. Подрядчики справились уже с большей частью объемов. Сроков не срывают», – подчеркнул он.

Напомним, что решение о необходимости обновления двора принимают сами собственники многоквартирного дома: именно они составляют перечень необходимых работ и процент от стоимости, который готовы покрыть самостоятельно. После этого происходит софинансирование из городского бюджета. Таков механизм участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

Перечень адресов, где планируется выполнить ремонт:
- ул. Толстого, д. 16, 28;
- ул. Ленинградская, д. 1;
- ул. Генерала Иванова, д. 7/1;
- пр. Ленина, д. 45, 72;
- ул. Югорская, д. 15;
- ул. Щепеткина, д. 14;
- ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3;
- ул. Привокзальная, д. 2, 4, 10.

«Есть дворы, где работы еще не стартовали. Таких территорий пять. Но еще время есть. По договору между управляющими и подрядными организациями, работы должны быть выполнены в полном объеме до 1 октября 2023 года», – резюмировал мэр.


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22 июля в 15:33, просмотров: 646, комментариев: 0
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