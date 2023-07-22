16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,3846   EUR  100,6562  

Новости

Больше новостей
Надо ли запрещать аборты в России?
Комментировать
0
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

В крупном спорткомплексе Сургута установили энергоэффективные светильники

​В сургутском спорткомплексе «Олимп» заменили 800 старых ламп

В крупном спорткомплексе Сургута установили энергоэффективные светильники
Фото: t.me/admsurgut

В сургутском спорткомплексе «Олимп» модернизировали освещение. Так, в здании заменили более 800 устаревших люминесцентных ламп заменили на новые энергоэффективные светильники. Благодаря этому расход электроэнергии сократится от базового потребления системой освещения на 64%.

«В результате модернизации инфраструктуры в спорткомплексе значительно улучшилось качество освещения: светодиодные лампы по сравнению с люминесцентными обладают более низкой пульсацией, улучшенной цветопередачей и помогают сохранить зрение как воспитанникам спортивной школы, так и сотрудникам учреждения. Посетители отметили, что «Олимп» с новыми светильниками стал гораздо современнее и уютнее», – рассказали в пресс-службе мэрии города.


нравится (2) не нравится (4)
22 июля в 14:10, просмотров: 697, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
22 июля в 18:30
Ну да. Как интересно. Но всё-таки «тёплый» ламповый свет, лучше, холодного светодиодного. Это к вопросу комфортнее ли стало при светодиодах. Идём дальше. Не успели ввести плавательный бассейн, а люминесцентные лампы не успели отработать положенный срок эксплуатации, как кому-то вздумалось провести модернизацию освещения. За чей счёт банкет? Кто понёс расходы на замену 800 светильников? Очень интересно бы услышать такую информацию в первую очередь. А не бла-бла-бла о «современности уютности» плавательного бассейна при новых светильниках.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80263
  2. В Югре возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке 738
  3. В Сургуте автобус с пассажирами врезался в столб - пострадали два человека 647
  4. В первые дни рабочей недели в ХМАО будет тепло и дождливо 495
  5. В Ханты-Мансийске установили «говорящие» светофоры 470
  6. ​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 442
  7. На югорской трассе Toyota врезалась во встречный Hyundai - пострадали два человека 343
  8. Только ​26,3% югорских семей могут отнести себя к среднему классу 261
  9. Владельцев шумных мотоциклов и авто в России будут штрафовать 197
  10. ​Югорчане — в числе лидеров по турпотоку в Сочи 195
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80263
  2. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 2185
  3. Полвека назад в Сургуте… 1679
  4. Сургутянка забралась на крышу недостроенного здания и угрожает спрыгнуть 1556
  5. Пять детсадов ХМАО признали лучшими в России 1537
  6. ​Смутные сомнения 1504
  7. В ЗАГСе Югры назвали самые популярные и редкие имена 2023 года 1316
  8. ​Наш #MeToo 1311
  9. ​Сума, тюрьма и дети 1263
  10. ​Исправление и наказание 1233
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80263
  2. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 9664
  3. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5367
  4. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4734
  5. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4426
  6. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 4273
  7. Помогите спасти! 3875
  8. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3557
  9. Умер Владимир Пидзамкив 3154
  10. ​Землю – людям 2878

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика