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Сургутянин ударил брата ножом и попытался скрыться

В Сургуте росгвардейцы задержали мужчину, который напал на брата с ножом

Сургутянин ударил брата ножом и попытался скрыться
Фото: Росгвардия ХМАО

В Сургуте росгвардейцы задержали по горячим следам преступника, который ударил своего брата ножом в грудь. По прибытию на место происшествия силовики установили личность подозреваемого и приступили к осмотру прилегающей к дому территории. Злоумышленник был задержан.

Пострадавший горожанин выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

«Подозрительный и опасный для общества мужчина со следами крови на одежде был задержан во дворе дома, когда пытался скрыться. Возбуждено уголовное дело», – подчеркнули в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО.


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Сегодня в 09:25, просмотров: 30, комментариев: 0
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