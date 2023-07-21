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​Быть ли детскому саду в пойме Оби?

Строить детский сад или жилой дом у нулевого причала — решат на публичных слушаниях в Сургуте

​Быть ли детскому саду в пойме Оби?
Фото: admsurgut.ru

Изменение границ территориальных зон в районе застройки нулевого причала (пойма Оби) рассмотрят в Сургуте 24 июля на публичных слушаниях. Исходя из материалов, которые подготовлены к мероприятию, речь идет об исключении строительства детского сада в пользу жилого дома.

Внесение соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки на территории города запрашивает ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент», доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория». Подробности можно узнать из материалов, размещенных на сайте администрации города, а высказать свое мнение — лично явившись на слушания, который пройдут 24 июля в 18.00 в здании городской думы на ул.Восход, 4 — обязательно возьмите с собой паспорт.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 117, комментариев: 0
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