Завершить установку новых остановочных комплексов в Сургуте планируется в августе

На территории Сургута за лето установят 20 новых остановочных комплексов. 15 остановок куплено на средства бюджета города и еще пять – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Первая партия комплексов уже пришла, специалисты приступают к монтажу. Все работы обещают завершить к концу августа.

Всего в Сургуте установлено 196 остановочных павильонов. Часть из них уже заменены на современные, и эта работа будет продолжаться.

«Новые павильоны будут установлены на месте старых, которые демонтируют специалисты СГМУЭП «Горсвет» и в дальнейшем отреставрируют для установки в районах, где в них есть необходимость. Такое поручение дал глава города Андрей Филатов», – рассказал директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Валерий Ходжаев.

Все новые остановки будут выполнены из прочного металла, обещая жителям города безопасность и комфорт.

«Устанавливаются стекла, которые при ударе не рассыпаются, как на автомобилях. Плюс прочный металл. Все это делается, в первую очередь, для безопасности населения, для безопасности детей, которые случайно, а иногда и специально могут повредить стекло», –Валерий Ходжаев.

Пять остановок разместят на Привокзальной улице, где проходит комплексный ремонт. Данные остановочные комплексы изготавливает предприятие «Горсвет».

Павильоны устанавливают по мере их поступления в город. На прошлой неделе было доставлено два. Об этом на своей странице во Вконтакте сообщил глава Андрей Филатов.