20 новых остановочных комплексов установят на территории Сургута

В Сургуте установят 20 новых остановочных комплексов. Они заменят старые павильоны, которые планируется отремонтировать и поставить там, где остановочных комплексов нет, но они нужны. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

«За лето установим 20 новых остановочных павильонов. Два первых, в город уже доставили. Один разместится на ул. Островского (остановка «Центральный рынок»), другой – на ул. Монтажников (остановка «Голд Фиш»). После монтажа объектов, специалисты займутся установкой стеклопакетов. Они будут противоударные», - написал мэр Сургута.

Завершить установку новых павильонов планируется в августе. В следующем году закупка остановок продолжится.

Перечень мест, где появятся новые остановочные комплексы:

- Посёлок Юность, улица Саянская, остановка общественного транспорта «Школа» (чётная сторона);

- Улица Игоря Киртбая, остановка общественного транспорта «Ул. Югорский тракт» (чётная сторона, со стороны дома 24);

- Улица Игоря Киртбая, остановка общественного транспорта «Ул. Югорский тракт» (нечётная сторона, со стороны дома 31);

- Улица Энтузиастов, остановка общественного транспорта «Изумруд»;

- Проспект Пролетарский, остановка общественного транспорта «Парк за Саймой» (со стороны парка);

- Улица Республики, остановка общественного транспорта «Центральная библиотека»;

- Проспект Комсомольский, остановка общественного транспорта «Росич»;

- Улица Мелик-Карамова, остановка общественного транспорта «КСК Геолог»;

- Грибоедовская развязка, остановка общественного транспорта «42 мкрн» (2 павильона);

- Улица Иосифа Каролинского, остановка общественного транспорта «Никольский» (нечётная сторона);

- Улица Семена Билецкого, остановка общественного транспорта «Александрия»;

- Улица Островского, остановка общественного транспорта «Центральный рынок»;

- Улица Монтажников, остановка общественного транспорта «Голд Фиш»;

- Улица Щепеткина, остановка общественного транспорта «Ун-г Сургут» (нечётная сторона).

- 5 остановочных комплексов на всей протяжённости ул. Привокзальной.