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От сургутян принимают заявки на участие во Всероссийском конкурсе на лучший дом и двор

Сургутяне могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе на лучший дом и двор

От сургутян принимают заявки на участие во Всероссийском конкурсе на лучший дом и двор
Фото: администрация Сургута

Стартовал прием заявок на II Всероссийский Конкурс «Лучший дом. Лучший двор». Конкурс организован при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, компании «Фонд развития территорий», некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно- коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».

Цель конкурса – определить самую интересную и актуальную практику по управлению многоквартирными домами; самое активное объединение жильцов и самый энергоэффективный дом.

Любой желающий собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, член совета многоквартирного дома, член ТСЖ или представитель управляющей организации может направить в адрес оргкомитета конкурса заявку на участие. Информация, изложенная в заявке, может быть проверена на предмет достоверности изложенных фактов и наличия жалоб в органах государственного и муниципального жилищного надзора.

Заявки принимаются от участников не моложе 18 лет.

Конкурс проходит по следующим номинациям:

- Лучший двор (оцениваются качество благоустройства дворовой территории и участие жителей в ее создании);

- Лучший подъезд (оценивается качество работ и участие жителей в их реализации);

- Самый дружный дом (рассматриваются заявки, описывающие ситуации, в которых жителям удалось, объединившись, решить какую-либо общую проблему);

- Самый энергоэффективный дом (оцениваются мероприятия, позволяющие снизить платеж за коммунальные ресурсы, а также активность жителей в реализации проектов по энергоэффективности).

Кандидатами в победители признаются 10 заявок в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов по результатам народного голосования. Победители определяются жюри на основе следующих критериев:

  • актуальность решаемой проблемы;
  • новизна методов/креативный подход к поиску решения;
  • тиражируемость методов;
  • охват участников/бенефициаров примененного решения;
  • привлечение внебюджетных средств и/или использование труда добровольцев;
  • участие жителей в достижении результатов

Конкурс проводится в несколько этапов. Первый – прием заявок. Заявки принимаются с 10 июля по 10 октября. Все заявки, соответствующие требованиям, публикуются на сайте (в аккаунтах) конкурса https://moydom.er.ru.

Второй этап – определение лучших заявок путем народного интернет-голосования. Голосование проводится с 10 июля по 30 ноября 2023 года одновременно с публикацией заявок на сайте.

Третий этап – определение победителей, которое будет проводиться с 1 по 8 декабря. Жюри конкурса определяет 5 победителей в каждой номинации из числа заявок, получивших наибольшее количество голосов в народном голосовании. Параллельно с выбором победителей жюри конкурса определяет лучший регион по проведению конкурса в каждом федеральном округе. Регион определяется на основании количества жителей муниципалитета, принявших участие в народном голосовании.

4 этап — награждение победителей пройдет не позднее 20 декабря 2023 года в городе Москва.

Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и сроки проведения итоговых мероприятий Конкурса. Изменения, дополнения, информация о ходе проведения и итогах конкурса публикуются на сайте https://inoydoin.er.ru.

Контактная информация оргкомитета конкурса : domdvor@edinros.ru


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Сегодня в 15:32, просмотров: 145, комментариев: 0
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