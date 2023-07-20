Два человека утонули минувшей ночью в Сургуте

В Сургуте в ночь с 19 на 20 июля утонули два человека - мужчина и женщина. Первая трагедия произошла на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 около 3.30. Очевидцы позвонили спасателям и сообщили, что утонул мужчина. По их словам, перед купанием погибший отдыхал с компанией на берегу. Тело утонувшего мужчины ищут водолазы.

Второй погибшей стала женщина. Она утонула около 6 часов утра в водоеме рядом с домом №18 по ул. Киртбая.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедий и личности погибших.

В мэрии Сургута напомнили, что купаться запрещено во всех водоемах города из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим требованиям. Отдыхать можно на берегах реки Сайма в районе парка «За Саймой» и реки Черная на ул. Аэрофлотская, вблизи НСТ «Рассвет-60».

За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей. В этом году оштрафовали уже 18 сургутян.