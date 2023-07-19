Комиссия изменила путь движения автобуса №10 в Сургуте

В Сургуте изменили движение 10 автобусного маршрута. Решение принято в ходе комиссии, в которую входят представители администрации, депутаты и общественники.

«С 20 мая через социальные сети и в центр приёма обращений горожан к нам поступило 5 831 сообщение, – рассказала председатель комиссии, заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова. – 392 сообщения, или около 7 процентов, по просьбе внести изменения в маршрут № 10».

Проанализировав обращения горожан, комиссия предложила корректировку маршрута, из поселка Финского следующего по маршруту ГРЭС-2 – пожарная часть – пос. Кедровый – пос. ЖБИ – ТЦ «Богатырь» – ГИБДД – ДК «Строитель» – проспект Ленина – Университет – ул. Энгельса – Сургутская филармония – ул. Майская – ул. Энергетиков – ДК «Строитель» и далее в обратном направлении до Финского. Изменения предусматривают прохождение маршрута по ул. Энергетиков, Гагарина, Республики, Майской и далее до пос. Финского. При этом из маршрута исключается заезд на остановку «Университет»: студентам предлагают выходить на остановках «Горвоенкомат» или «Газпром».

Комиссия была создана при администрации Сургута с целью учета и оперативного рассмотрения изменений, предлагаемых горожанами, в схему новой маршрутной сети. Наряду с представителями профильного департамента, в нее входят общественники и депутаты, представители Общероссийского народного фронта. Комиссия работает на постоянной основе.

Напомним, горожане могут обратиться с предложениями по модернизации транспортной сети через социальные сети в аккаунтах Администрации города в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм», а также через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (на главной странице портала администрации города, нажать на кнопку «Сообщить о проблеме»). Кроме того, можно обратиться в Центр управления регионом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.