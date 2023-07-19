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В Сургуте по итогам экзаменов оказалось 12 стобалльников и 113 «золотых» медалистов

В Сургуте подвели итоги государственной аттестации школьников в 2023 году

В Сургуте по итогам экзаменов оказалось 12 стобалльников и 113 «золотых» медалистов
Фото администрации Сургута

В Сургуте подводят итоги большой аттестации – государственные выпускные экзамены сдавали 4 685 девятиклассников и 2 427 одиннадцатиклассников. Основное внимание к последним – от сдачи ЕГЭ и количества баллов будет зависеть поступление в вузы. А главными «звездами» этого периода становятся стобалльники.

«Выпускники 11-х классов получили 13 стобалльных результатов, – поделилась радостью директор департамента образования Сургута Ирина Замятина. – Сразу два таких результата показала выпускница гимназии «Лаборатория Салахова» по математике (профильный уровень), информатике и ИКТ. У нас четыре стобалльных результата у гимназии «Лаборатория Салахова», четыре – у лицея №1, два – у гимназии №2 и по одному у 10-й и 31-й школ, лицея №3». В итоге 13 высших результатов сургутские школьники показали в шести предметах: русский язык, профильная математика, химия, история, обществознание, информатика.

Героиня этого года – выпускница гимназии «Лаборатория Салахова» Екатерина Винокурова, которая набрала 100 баллов по профильной математике, а также информатике и ИКТ. «Я много готовилась дома, с репетиторами. Когда увидела результаты, то удивилась и не поверила. Потом обрадовалась, сообщила родителям, учителям. Для меня это очень желанный результат», – рассказала Екатерина. Теперь в ее планах – поступить в МГТУ имени Баумана.

«Поздравляю вас с успешным окончанием учебы. Это большое достижение для вас лично и важное событие для города. Мы гордимся вами, – обратился к сургутским сто-балльникам глава Андрей Филатов. – Несомненно, это коллективный труд педагогов, родителей и ваш, уважаемые выпускники. Впереди у вас не менее насыщенный и интересный жизненный путь. Успехов!»

При этом сургутские выпускники показали результаты выше среднего по России в трех дисциплинах – английском языке, биологии и информатике. В остальных предметах городские одиннадцатиклассники продемонстрировали результаты на среднем уровне по стране.

«В нашем городе было организовано 24 пункта проведения экзамена. Новшество этого года заключалось в том, что выпускники 11-х классов получали напечатанный в аудитории экзаменационный материал, затем здесь же работы сканировались и передавались в центр обработки информации», – рассказала Ирина Замятина. Кроме того, по ее словам, в организации большого процесса принимали участие две тысячи педагогических работников, которые выступали в ролях руководителей пунктов проведения экзаменов, членов государственной экзаменационной комиссии, организаторов, технических специалистов, ассистентов. В местах проведения экзаменов дежурили 90 медработников, безопасность обеспечивали 260 сотрудников полиции, 33 айтишника отвечали за работу системы видеонаблюдения и еще около 400 человек из родительской и студенческой общественности выступили независимыми наблюдателями. Все прошло хорошо, серьезных эксцессов или нарушений не произошло.

В итоге в этом году в Сургуте оказалось 113 «золотых» медалистов, лучшие результаты по этому показателю выдали гимназия имени Ф.К. Салманова, школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов и Сургутский естественно-научный лицей. Кроме того, 152 девятиклассника получили аттестаты об основном общем образовании с отличием – теперь им открыт путь к «золотым» медалям через два года. А вот у 106 девятиклассников и 37 одиннадцатиклассников обстоятельства сложились так, что им предстоит сдать или пересдать экзамены с 4 по 23 сентября.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 11:58, просмотров: 174, комментариев: 0
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