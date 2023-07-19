26% опрошенных россиян хотели бы отправиться в командировку в Сургут

Сургут попал в топ городов для командировки мечты. В город в ходе рабочей поездки хотят попасть 26% опрошенных респондентов. Между тем, Санкт-Петербург, Москва и Владивосток — самые привлекательные города для командировок, сообщает сервис SuperJob.

«В Сургут, наряду с Барнаулом, Волгоградом, Воронежем, Иркутском, Кемерово, Коломной, Комсомольском-на-Амуре, Красноярском, Мурманском, Омском, Оренбургом, Псковом, Ростовом-на-Дону, Самарой, Астраханью, Тулой, Тюменью, Уфой, Хабаровском, Читой, Южно-Сахалинском, Якутском, Ярославлем, хотят поехать в командировку 26% респондентов (29% мужчин и 22% женщин)», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что только 13% россиян готовы к командировке в любой город.