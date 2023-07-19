Жители 11 микрорайона в Сургуте остались без света из-за поврежденного кабеля на подстанции

Сегодня утром, 19 июля, жители 11 микрорайона остались без света из-за технического нарушения на подстанции. Напряжение частично отсутствовало с 6:30, сообщили в пресс-службе СГЭС.

«При осмотре оборудования РП специалистами СГЭС было обнаружено повреждение кабельной линии 10 кВ. Напряжение у потребителей отсутствовало по одному вводу. В восстановлении электроснабжения задействованы три оперативно-ремонтные бригады и спец.техника СГЭС. В течение двух часов энергетики перевели нагрузки на резервный источник питания и частично восстановили подачу напряжения потребителям», − говорится в сообщении.

В настоящий момент аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики проводят ищут другие места повреждения кабельной линии.