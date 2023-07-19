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В Сургуте женщина и ребенок перебегали дорогу и угодили под автомобиль

В Сургуте Infiniti сбил женщину и ребенка, переходивших дорогу на красный сигнал светофора

В Сургуте женщина и ребенок перебегали дорогу и угодили под автомобиль
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

ДТП с пострадавшими произошло накануне, 18 июля, на ул. Игоря Киртбая в Сургуте. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 40-летний водитель Infiniti наехал на двух пешеходов - женщину и ребенка, когда те переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП два пешехода, 3-летний мальчик и 30-летняя женщина, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло две аварии с пострадавшими. Травмы получили три человека.


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Сегодня в 09:37, просмотров: 114, комментариев: 0
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