В Сургуте Infiniti сбил женщину и ребенка, переходивших дорогу на красный сигнал светофора

ДТП с пострадавшими произошло накануне, 18 июля, на ул. Игоря Киртбая в Сургуте. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 40-летний водитель Infiniti наехал на двух пешеходов - женщину и ребенка, когда те переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП два пешехода, 3-летний мальчик и 30-летняя женщина, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло две аварии с пострадавшими. Травмы получили три человека.