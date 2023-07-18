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Энергетик из Сургута готовится к заплыву через Волгу

Энергетик из Сургута после заплыва в Иртыше готовится покорить Волгу

Энергетик из Сургута готовится к заплыву через Волгу
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Энергетик «Сургутских городских электрических сетей» Дмитрий Копылов принял участие в соревнованиях на открытой воде «X-WATERS UGRA 2023». Заплыв прошел в одной из крупнейших рек Сибири – Иртыше, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Это уже второй заплыв Дмитрия на открытой воде в рамках международной плавательной серии «X-WATERS». 8 и 9 июля специалист СГЭС принял участие в заплыве «X-WATERS URAL», проплыв 5 км по озеру Тургояк на Южном Урале», - рассказали подробности в пресс-службе мэрии.

В предстоящие выходные сургутского спортсмена ждет еще одно водное испытание. Он примет участие в трехкилометровом заплыве по реке Волга в рамках соревнований «X-WATERS VOLGA».


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Сегодня в 18:47, просмотров: 164, комментариев: 0
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