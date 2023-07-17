Пенсионерка из Сургута купила лотерейный билет и стала миллионершей

В Сургуте служительница монастыря выиграла миллион рублей. Счастливый билет на тираж №24 тираж она купила в местном отделении Почты России, куда обычно приходит получать пенсию. При этом женщина не в первый раз выигрывает призы.

«Я выбрала пару билетов и один и них выиграл. Вот такие вот чудеса творятся. Лет 10 назад, я выиграла три тысячи, а еще магнитофон выигрывала за 150 рублей, в то время он столько стоил. Раньше я куплю пару билетов, выиграю 100 рублей и радуюсь, что хоть что-то возвращается. А в этот раз даже не радовалась, решила, когда получу деньги, тогда и буду радоваться», – поделилась миллионерша.

Как рассказала победительница, часть денег она планирует отдать внуку, чтобы он купил автомобиль.