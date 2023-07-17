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Сургутян предупредили о пятом классе горимости из-за жары

Чрезвычайная пожарная опасность в Сургутском районе продлится до 20 июля

Сургутян предупредили о пятом классе горимости из-за жары
Фото: ru.freepik.com

С 17 по 20 июля в Сургутском районе ожидаются опасные явления, связанные с чрезвычайной пожарной опасностью. На территории зафиксировали пятый класс горимости, рассказали в пресс-службе МКУ «ЕДДС г. Сургута».

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям Сургутского района:

1. Поддерживайте прохладную температуру воздуха дома;

2. Днем закрывайте окна, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении;

3. Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери.

4. Некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но когда температура воздуха выше 35°C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье;

5. Старайтесь не находиться на жаре;

6. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, поддерживайте в доме прохладную температуру, проводите по 2−3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами);

7. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток;

8. Избегайте интенсивной физической нагрузки;

9. Старайтесь находиться в тени;

10. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах;

11. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости. Принимайте прохладный душ или ванну. Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног и т. д.;

12. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки;

13. Соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков;

14. Помогайте окружающим. Если кто-то из ваших знакомых подвергается риску для здоровья в связи с аномальной жарой, помогите им получить необходимую помощь и рекомендации.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 111, комментариев: 0
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