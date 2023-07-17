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Сургутянина с редкой патологией сосудов спинного мозга вылечили в трамбольнице

В Сургуте провели сложнейшую операцию у мужчины с патологией сосудов спинного мозга

Сургутянина с редкой патологией сосудов спинного мозга вылечили в трамбольнице
Фото: ru.freepik.com

Врачи сургутской травматологии вылечили мужчину с редкой патологией сосудов спинного мозга. Пациент ощущал сильные, отдающие в ноги поясничные боли, онемение и постоянное чувство холода в ступнях, нарушение функций органов таза.

В ходе обследования у сургутянина на уровне грудного отдела позвоночника обнаружили артериовенозную фистулу – патологическое соустье артерий и вен, когда кровь сообщается между этими двумя разными видами сосудов, минуя капиллярную сеть. Из-за этого вена сильно раздулась и стала извилистой. Увеличение объемов повлекло за собой сдавливание спинного мозга, что мешало оттоку крови.

«По всей стране в год выполняется лишь около ста операций при фистулах спинного мозга. Вмешательство сложное, ответственное и в определенной степени опасное. Поэтому с патологией в основном работают федеральные медицинские исследовательские центры, такие как НМИЦ им. Бурденко. Однако у рентгенохирургов Сургутской травмбольницы тоже есть успешный опыт. Такие операции виртуозно выполняет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Максим Бессмертных», – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Чтобы безошибочно спланировать ход операции, Максим Александрович методом селективной ангиографии в течение двух часов тщательно исследовал кровоснабжение спинного мозга. Необходимо было найти не только сосуды, питающие фистулу. Большое значение имело и расположение артерии, подающей кровь спинному мозгу. Ее при эмболизации фистулы ни в коем случае нельзя задеть, чтобы не навредить пациенту и не превратить его в тяжелого инвалида. После изучения всех индивидуальных сосудистых нюансов, на саму операцию по разобщению артериального и венозного кровотоков у опытного врача ушло около часа. Чтобы оценить ювелирность вмешательства, достаточно представить размер используемого ретгенохирургом инструментария. Например, диаметр микрокатетера составляет менее 0,5 миллиметра.

После операции пациент находился в больнице менее недели. За это время боли в спине начали постепенно регрессировать, а сила в ногах – нарастать. Специалисты отмечают, что симптомы, которые усугублялись на протяжении полугода, за пару дней полностью не исчезнут. Однако положительная динамика будет сохраняться и в дальнейшем.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 368, комментариев: 0
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