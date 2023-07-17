В аэропорту Сургута разрешили летать с ламинированными свидетельствами о рождении

В аэропорту Сургута «легализовали» ламинированные свидетельства о рождении. Подобные документы имеют такую же юридическую силу, что и не покрытые пленкой, говорится в официальном заявлении воздушной гавани.

«Законодательство РФ об актах гражданского состояния не содержит норм, запрещающих ламинировать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также указания о недействительности таких свидетельств. Таким образом, ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом и подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния», — сказано в сообщении.

В начале лета в СМИ прошла информация, что в аэропорту Сургута отказывают в полетах пассажирам с ламинированным свидетельством о рождении. По данным изданий, из-за этого не смогли улететь несколько семей.