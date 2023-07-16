На следующей неделе в Сургуте будет тепло, солнечно и без осадков

Хорошая погода установилась в Сургуте надолго: синоптики обещают горожанам летнюю жару без духоты. Так, по данным сервиса «Яндекс.Погода», солнце, вышедшее сегодня, пробудет на ясном небе до среды, постепенно прогревая воздух. В середине недели, скрываясь за облаками, оно будет обеспечивать до 28 градусов тепла, до конца недели держа столбики термометров на отметках не ниже 25 градусов.

Напомним, что сухая и теплая погода — не только повод порадоваться лету, но и причина пожаров в лесах: в Югре стабильно продляют режим ЧС в городских лесах.