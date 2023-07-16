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​В Сургут возвращается лето

На следующей неделе в Сургуте будет тепло, солнечно и без осадков

​В Сургут возвращается лето
Фото: unsplash.com

Хорошая погода установилась в Сургуте надолго: синоптики обещают горожанам летнюю жару без духоты. Так, по данным сервиса «Яндекс.Погода», солнце, вышедшее сегодня, пробудет на ясном небе до среды, постепенно прогревая воздух. В середине недели, скрываясь за облаками, оно будет обеспечивать до 28 градусов тепла, до конца недели держа столбики термометров на отметках не ниже 25 градусов.

Напомним, что сухая и теплая погода — не только повод порадоваться лету, но и причина пожаров в лесах: в Югре стабильно продляют режим ЧС в городских лесах.


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16 июля в 15:52, просмотров: 834, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
16 июля в 23:47
Повод для усиления патрулирования водоемов.
Alkonowa1ow
17 июля в 03:05
Между тем на выходные в Ханты-Мансийске состоялся в седьмой раз городской фестиваль «Пикник-ХМ». В рамках фестиваля состоялся супермарафонский заплыв по открытой воде на 54 км, в котором участвовало 11 человек и обычный заплыв на 2 км. Перед гостями фестиваля выступила группа PIZZA. Гости фестиваля собрались на набережной, расстилали пледы и наслаждались летней погодой. Все просто. Заплывы проходили на гранты Губернатора Югры. Что ж Максим Ряшин, как всегда в своём амплуа.
Alkonowa1ow
17 июля в 10:34
Между тем, коллега Максима Ряшева из Сургута пока ещё ни одного фестиваля «Пикник» в городе не провёл и гранты Губернатора Югры любители водных заплывов не выиграли. А посему приходится народу вот так камерно проводить минипикнички на берегу и организовывать заплывы на короткие дистанции на свой страх и риск,
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