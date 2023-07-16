СМИ: Массовых гуляний на День нефтяника и газовика не будет

Один из самых массовых праздников Сургута — День работников нефтяной и газовой промышленности пройдет камерно, без гуляний: об этом сегодня сообщает СТВ со ссылкой на пресс-службы обеих градообразующих компаний, традиционно организующих мероприятия, — «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут». Нефтяники объяснили отказ вопросами обеспечения безопасности гуляний.

Отметим, что в последние годы город начал отвыкать от массового празднования Дня нефтяника и газовика — виной тому была пандемия коронавируса.