В Сургуте вынесли приговор югорчанину, который украл деньги у родителей

В Сургуте вынесли приговор молодому человеку, который украл почти полмиллиона у своих матери и отчима, а затем проиграл деньги на ставках.

Как сообщает пресс-служба окружного суда, 24-летний югорчанин приехал в Лангепас в гости к семье. Там он увидел, где отчим прячет деньги, а затем забрал их себе и проиграл за один вечер. Известно, что молодой человек страдает игроманией.

Во время суда парень заявил, что возместил ущерб. Потерпевший эту информацию подтвердил, однако злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы условно.