В Сургуте два дня будут показывать кино под открытым небом

В Сургуте пройдет фестиваль уличного кино. Горожанам предложат посмотреть российские короткометражки. Специальную площадку организуют по адресу проспект Набережный, 7.

«Для многих молодых режиссеров наш фестиваль — возможность представить себя сотням тысяч зрителей, показать свои новые работы, идеи, подходы к кино. Если вам хочется увидеть, как работает и о чем говорит новое поколение российских кинематографистов, приходите к нам. Давайте отпразднуем десятилетие уличного кино вместе», – прокомментировал генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

Расписание сеансов:

22 июля

12:00 Программа «Лучшее 12+»;

14:00 Программа «Лучшее 16+»;

15:30 Лекция «Короткий метр – это много или мало?». Лектор – Светлана Ескина , директор филиала Российского общества «Знание» в ХМАО-Югре.

, директор филиала Российского общества «Знание» в ХМАО-Югре. 16:00 Конкурсная программа 16+ с голосованием за лучший фильм.

23 июля