Депутат Думы Сургута проинспектировал ход капитального ремонта дороги на улице Привокзальная

В Сургуте продолжается капитальный ремонт автодороги по улице Привокзальная. Второй этап включит в себя обновление участка протяженностью 1 132 метра. Причем территорию приведут в порядок комплексно. Жителей и гостей города ждет не только новая проезжая часть, но и остановки, озеленение, пешеходные переходы и другие элементы инфраструктуры. Ход работ на улице Привокзальная постоянно находится под контролем депутатов Думы Сургута.

«Эта дорога всегда, учитывая ее местоположение, имела большую нагрузку. К тому же, это въезд в город. Когда мы анализировали в рамках «Команды Югры» проблемные территории в Сургуте, то отметили большое количество обращений по этой дороге. Поэтому было принято решение, включить ее в программу развития Югры. Объект вошел в финансирование на два года, − рассказал депутат Думы Сургута Богдан Гужва. − Помимо того, что дорога расширится практически в два раза и станет настоящим проспектом, тут полностью поменяют основание, частично переустроят сети, будет озеленение. Здесь есть еще вопрос перспективы. В соответствии с генеральным планом города улица Привокзальная должна плавно переходить в улицу Бокова и выходить на Аэрофлотскую».

Подчеркнем, что первый этап капитального ремонта на улице Привокзальная выполнили в прошлом году. Сейчас обновление пройдет на территории от улицы Грибоедова до Шидловского.

В настоящий момент здесь частично ограничено движение транспорта, однако полностью перекрыть участок нельзя, иначе будет закрыт доступ к рынку и другим предприятиям. Несмотря на это, подрядная организация планирует завершить все работы в срок − до 31 октября.

«На данном этапе идет понижение кабелей сетей связи, довольно серьезный момент. Кабеля проходят очень высоко от дороги, соответственно, нужно их понизить. Я думаю, на этом участке мы закончим данный вид работы за дня три-четыре. Асфальт уложен на 50-60% из общего объема. Гранитный бордюр − готовность 75%. Материалы все есть. Сложностей пока не видим, кроме данного участка», − поделился начальник участка Владимир Зябкин.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт трех участков дорог. На это было выделено 440 миллионов рублей, из них 270 − окружной и федеральный бюджет.

«Улица Привокзальная была в числе наиболее желаемых к ремонту. В последний раз на ней менялось дорожное покрытие где-то в 2008-2009 году. В этом же году мы закончим на ней капитальный ремонт. Кроме того, в рамках нацпроекта ремонтируется участок проспекта Комсомольский от Югорской до Щепеткина, а также улица Бажова от Островского до Мира», − добавил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства администрации города Андрей Байков.

Более подробно о ремонтной кампании 2023 года − в материале siapress.ru.