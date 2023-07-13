В новой сургутской школе уже летом закончат работу по электроснабжению

Сургутские городские электрические сети приступили к монтажу и наладке оборудования на подстанции для электроснабжения новой школы на 1,5 тысячи мест в 5а микрорайоне Сургута.

«Оборудование, которое монтируют в электроустановке отечественного производства, и отвечает самым современным требованиям. Новый энергообъект, не только значительно повысит надежность электроснабжения существующих потребителей 5а микрорайона, но и создаст дополнительные мощности для подключения к электроэнергии нового учебного заведения», – прокомментировал главный инженер СГЭС Андрей Голубков.

Электросетевую инфраструктуру для общеобразовательного учреждения в 5а микрорайоне построят в рамках реализации инвестиционной программы СГЭС. Кроме того, в 2023 году энергетики СГЭС инвестируют в электроснабжение детского сада в строящемся микрорайоне Пойма-5 и новых зданий станции переливания крови и скорой помощи в 31а микрорайоне.