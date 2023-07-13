В Сургутском районе упал летательный аппарат, но пилот остался живым

Под Сургутом потерпел крушение легкомоторный одноместный самолет. Инцидент произошел в 12 километрах от аэродрома на левом берегу реки Кривуля, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

«По информации МЧС, в данном районе обнаружен дельтаплан, пилот жив, в медицинской помощи не нуждается», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли полиция, МЧС и скорая помощь. Было обнаружено, что одно из колес дельтаплана застряло в песке и крылом попало в реку. Сотрудники МЧС помогли вытащить воздушное судно на поверхность, а пилота переправили на другой берег реки.

«Сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Сургутская транспортная прокуратура выяснила, собственник дельтаплана не подал заявку на полет и тем самым нарушил требования воздушного законодательства.