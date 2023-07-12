Капитальный ремонт на улице Привокзальная планируют завершить в этом году

В Сургуте начался второй этап капитального ремонта дороги по улице Привокзальная. В этот раз обновление территории пройдет на участке от улицы Грибоедова до Шидловского. Заключительный этап включит в себя ремонт участка протяженностью 1 132 метра.

«В первую очередь гости Сургута видят улицу Привокзальная, когда приезжают сюда. Она была в числе наиболее желаемых к ремонту. В последний раз на ней менялось дорожное покрытие где-то в 2008-2009 году. В этом же году мы полностью закончим на ней капитальный ремонт. Кроме того, в рамках нацпроекта ремонтируется участок проспекта Комсомольский от Югорской до Щепеткина, а также улица Бажова от Островского до Мира», − добавил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства администрации города Андрей Байков.

Подчеркнем, что в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт трех участков дорог. На их обновление выделили 440 миллионов рублей, из окружного и федерального бюджета − 270 миллионов.

Сейчас на ремонтируемом участке частично ограничили движение транспорта, чтобы у жителей Сургута был доступ к рынку и к другим важным городским предприятиям. Несмотря на то, что нельзя полностью перекрыть эту территорию, подрядная организация планирует завершить все работы в срок − до 31 октября. «На данном этапе идет понижение кабелей сетей связи, довольно серьезный момент. Кабеля проходят очень высоко от дороги, соответственно, нужно их понизить. Я думаю, на этом участке мы закончим данный вид работы за дня три-четыре. Асфальт уложен на 50-60% из общего объема. Гранитный бордюр − готовность 75%. Материалы все есть. Сложностей пока не видим, кроме данного участка», − поделился начальник участка Владимир Зябкин.

Жителей и гостей Сургута ждет не только обновленная проезжая часть, но и другие важные элементы инфраструктуры. «Помимо того, что дорога расширится практически в два раза и станет настоящим проспектом, тут полностью поменяют основание, частично переустроят сети, будет озеленение. Здесь есть еще вопрос перспективы. В соответствии с генеральным планом города улица Привокзальная должна плавно переходить в улицу Бокова и выходить на Аэрофлотскую», − добавил депутат Думы Сургута Богдан Гужва.

Напоминаем, ранее в материале siapress.ru подробнее рассказали о ремонтной кампании 2023 года.