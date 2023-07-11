В Сургутском районе осудят наркоторговца из другого региона страны

В Сургутском районе будут судить жителя Челябинской области, который пытался сбыть запрещенные вещества. Наркотики мужчина приобрел в Санкт-Петеребурге и повез их в ХМАО.

Однако совершить задуманное не получилось – в пути злоумышленника остановила полиция, которая и обнаружила при досмотре 12 килограммов зелья.

«Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Сургутский районный суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре региона.