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Сургутские врачи спасли дальнобойщика с инсультом

В Сургуте врачи спасли водителя, у которого случился ишемический инсульт

Сургутские врачи спасли дальнобойщика с инсультом
Фото: t.me/travmasurgut86

Врачи сургутской травматологии спасли дальнобойщика, которому стало плохо во время рейса. Его доставили в больницу с симптоматикой ишемического инсульта. Мужчина сделал санитарную остановку в торговом центре, зашел в холл, резко почувствовал слабость в левых конечностях и упал. Скорую помощь вызвали сотрудники ТЦ.

При обследовании подозрение на инсульт подтвердилось. Мужчину срочно подняли в рентгенохирургическую операционную, где ему одновременно проводили тромболитическую терапию и эндоваскулярное вмешательство – тромбоэкстракцию. Доктора в короткие сроки удалили тромб, и кровоток возобновился в полном объеме. Буквально через час после завершения всех манипуляций у пациента восстановилось движение в руке и ноге. Водитель был выписан на третий день в удовлетворительном состоянии.

«Опыт нашей работы показывает, что пациенты, которых инсульт застал в людном месте, восстанавливаются быстрее и с минимальными последствиями. Это обусловлено своевременной реакцией окружающих и доступностью медицинской помощи. Но тот же пример показателен и в другом: несчастье могло произойти в пути. Дорога – это целая совокупность факторов, повышающих риски развития острого нарушения мозгового кровообращения. Сегодня, когда югорчане массово отправляются на отдых в другие регионы и преодолевают большие расстояния различным видом транспорта, не лишним будет напоминание о необходимости поддержать здоровье сердечнососудистой системы», – говорит заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК Светлана Платунова.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 110, комментариев: 0
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