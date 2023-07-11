Сургутяне смогут бесплатно обращаться к сексологу

В Сургуте в 2024 году откроется кабинет сексолога на базе психоневрологического диспансера, куда горожане смогут обращаться с проблемами половой сферы. Об этом пишет Muksun.fm со ссылкой на окружной департамент здравоохранения.

Напомним, что ранее Минздрав приказал открыть на базе медучреждений кабинеты психологов, куда люди смогут обращаться за помощью, связанной с сексуальной дисфункцией или девиацией. Отдельно отмечалось, что пациенты также могут получить консультацию по вопросам половой идентификации и ориентации. Такие кабинеты уже окрестили местом, где будут лечить геев и трансгендеров.

В депздраве ХМАО отметили, что проблем с набором специалистов возникнуть не должно:

«Врачи-специалисты регулярно проходят дополнительное обучение в рамках непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий», — ответили в ведомстве.