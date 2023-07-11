Более 150 студентов СурГУ завершили обучение с красными дипломами

В Сургутском государственном университете наградили более 150 выпускников, завершивших обучение с отличием. Обладателями красных дипломов стали студенты, представляющие такие сферы, как медицина, педагогика, экономика, юриспруденция и другие. Долгожданные документы о высшем образовании вручил студентам в ходе торжественной церемонии ректор СурГУ Сергей Косенок, сообщает пресс-служба вуза.

«Вы достойно отстаивали интересы студенчества Сургутского государственного университета, побеждали на конкурсах и олимпиадах, выступали на авторитетных конференциях и форумах, выигрывали гранты для реализации проектов, повышающих качество жизни людей. За время обучения каждый из вас заложил надежный фундамент для реализации новых масштабных целей», - обратился к студентам ректор.

«Мы ждем всегда с нетерпением молодых специалистов и уверены в каждом выпуске, что приходят те, на кого можно рассчитывать, с кем можно продвигать новые направления, новые задачи», — добавила заместитель главы Сургута Анна Томазова.