Трое сургутян в один день стали жертвами водоемов города, администрация предпринимает меры по спасению жителей от трагедий

В воскресенье на водоемах Сургута утонули три человека. Специалисты управления ГО и ЧС администрации Сургута приняли решение усилить контроль за наиболее популярными летними местами отдыха. До этого в рабочие дни работала одна рейдовая группа, в выходные – две.

Помимо тех мероприятий профилактических, которые проводятся сейчас, будет усилена контрольная деятельность, в частности, дополнительно будут работать еще одна группа рейдов. Сотрудниками полиции будет осуществляться патрулирование общественных мест, и те граждане, которые употребляют спиртные напитки, будут привлекаться к административной ответственности.

Также и сумма штрафов за водные процедуры в водоемах Сургута увеличилась, если раньше она составляла от 100 до 500 рублей, то сейчас от 500 до 2000.

«Также мы проведем дополнительно информационную кампанию. Постараемся привлечь не только средства массовой информации, но и постараемся озвучить ролик о запрете купания. Также постараемся увеличить время работы патрульных постов», – уточнил начальник управления ГО и ЧС Администрации города Андрей Рачев.

Как известно, все трое утонувших стали жертвами алкогольного опьянения, в следствие чего решили искупаться в водоемах Сургута, не предназначенных для этого вида отдыха. Стоит отметить, что в городе вообще нет подобных мест, а пляжи предназначены исключительно для пребывания на берегу и не оборудованы спасательными станциями.

Первый случай утопления произошел на берегу реки Черная.

«Компания молодых людей отдыхала на берегу. Употребляли спиртные напитки, решили искупаться. В итоге молодой человек нырнул, и к сожалению, не вынырнул. Водолазы сургутского спасательного центра прибыли на место и подняли тело из воды», – поделился подробностями гибели молодого человека Андрей Рачев.

Второй мужчина уже 46 лет отдал богу душу на берегу водохранилища ГРЭС.

«Ему стало плохо на глубине где-то по пояс. Какая причина смерти, судмедэкспертиза покажет, но, возможно, с сердцем плохо стало. Сейчас трудно говорить. Факт в том, что утонул он не на глубине, а на мелководье», – поделился с журналистами начальник управления ГО и ЧС.

Третий 32-летний мужчина выпивал со своими друзьями между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, а потом решил искупаться.

«Мужчина нырнул и не вынырнул. Водолазами тело было обнаружено на расстоянии где-то 10-12 метров от берега на глубине пяти метров. Ну как я сказал, что все эти случаи связаны с тем, что погибшие употребляли спиртные напитки. Я думаю, это и послужило основной причиной», – подытожил Андрей Рачев.

Жителей Сургута просят быть бдительными во время отдыха у водоемов, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и помнить, что в городе нет оборудованных мест, где разрешено купание.