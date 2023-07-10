Более ста детей-сирот получили новые квартиры в Сургуте

С начала года 110 сирот в Сургуте получили новые квартиры. Как минимум, базовый ремонт, техника и мебель к ним прилагается в качестве инициативы и подарка от застройщика, у которого власти приобрели жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На минувшей неделе ключи от квартиры площадью 35 квадратных метров вручили жителю Сургута Дмитрию Маенкову.

«Очень рад, что получил квартиру. Ранее я снимал жилье. Скоро приедет будущая жена, будем обустраиваться, укреплять семью, – поделился впечатлениями новосел. – Сначала хотим делать кухню, далее – зал, ванну, балкон. Хочу компьютерной угол свой. Большой плюс, что есть сантехника, плита на кухне, обеденный стол и стулья, большой шкаф, диван, комод и даже шторы. Вид красивый. Далеко от центра города, но район активно застраивается».

Порядок обеспечения жильем выглядит следующим образом: администрация заключает с достигшими совершеннолетия сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, договор найма специализированных жилых помещений. Квартиры город предоставляет в новых домах, с ремонтом и обустройством. Этот договор действует в течение пяти лет, после чего либо продлевается, либо трансформируется в договор социального найма. Но для этого важно, чтобы сами жильцы соблюдали правила пользования жильем, исправно платили за коммунальные услуги, учились или работали.

В случае если на момент, когда сирота получает право на жилье, свободных квартир нет, можно сделать «рокировку» – при согласии контрагента, он может получить жилье в другом муниципалитете Югры. Для этого существует процедура, прописанная правительством региона.

«В этом году город намерен сохранить высокие темпы обеспечения жильем детей-сирот. По состоянию на 1 января 2023 года потребность у муниципалитета была 160 жилых помещений, – описывает механику принятия решений и.о. начальника управления учета и распределения жилья департамента имущественных и земельных отношений Анастасия Ткачук. – При предоставлении квартир мы отталкиваемся от желания ребенка, в каком муниципалитете он хочет проживать, на территории города Сургута или района. С начала 2023 года предоставлено уже 110 квартир. В июле планируется вручить ключи от новых квартир 12 ребятам. До конца года новоселье смогут отметить еще 38 детей, оставшихся без попечения родителей».

Стоит отметить, что в 2022 году город передал детям-сиротам около 300 новых квартир, а если считать за десять лет – то это 724 квартиры.

При поддержке Администрации Сургута