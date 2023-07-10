В Сургуте формируется рейтинг управляющих компаний города, во многом он зависит от мнений жителей

Управляющие компании Сургута станут более открытыми и привязанными к мнению жителей. Все благодаря платформе «Госуслуги. Решаем вместе», к которой коммунальщики «прикручены» с точки зрения обратной связи горожан. Наряду с возможностью оставлять заявки и жалобы для УК в режиме онлайн, сургутяне могут поучаствовать в составлении рейтинга управляющих компаний города. Тут уже речь идет о конкуренции – мало того, что никому не хочется быть «последней» УК в городе, так еще и мало кто захочет обслуживаться у таких коммунальщиков, так что расти придется. Но обо всем по порядку.

Вопрос о более плотном выходе УК в онлайн обсуждался в Сургуте на региональной стратегической сессии «Управление многоквартирными домами по-новому: открытость и защита интересов потребителей». Ее провела замгубернатора Югры Ольга Литова. Название мероприятия говорит за себя – главной темой была отстройка прозрачности управления жилым фондом и его клиентоориентированность.

Так, при помощи платформы «Решаем вместе» сургутяне могут в режиме онлайн отправлять обращения в свою УК, а контролировать его исполнение будет, в том числе, служба жилищного и строительного надзора. «Обращение попадает непосредственно в управляющую организацию, и при этом служба видит, каким образом организация отрабатывает, и уже принимает меры. За год в пять раз выросло количество обращений именно через платформу обратной связи, при этом время решения вопросов значительно сократилось. Поэтому рекомендуем всем собственникам жилья подключиться к платформе», – рассказал руководитель Службы жилищного и строительного надзора Югры Артем Копылов.

Рейтингование управляющих компаний – это особый праздник для потребителей, которые могут сказать про своих коммунальщиков все, что думают – и хорошее, и плохое. Для этого нужно пройти опрос на «Госуслугах». Там нужно будет ответить на вопросы и оценить работу вашей управляющей компании в нескольких блоках. В рейтинге, кстати, будет учитываться и мнение об УК местной власти, которое будет зависеть от наличия штрафов, предписаний, наличия долгов перед ресурсоснабжающими организациями и так далее.

«Работа с управляющими компаниями выстроена путем правильной обратной связи с потребителями услуг, – рассказал заместитель главы Сургута Сергей Агафонов. – Сегодня самые важные инструменты обратной связи – это социальные сети, общедомовые чаты. Мастер участка, старший по дому, всегда мониторит сообщения и своевременно на них реагирует. Еще в Администрации города создан такой институт как квартальные. Это, по сути, инспекторы, за которыми закреплены определенные территории, занимающие проактивную позицию. То есть, они не дожидаются поступления обращений граждан на неубранный мусор, сломанные лавочки, а принимают меры».

Администрация Сургута и служба жилищного и строительного надзора приглашают всех жителей города включиться в этот опрос, чтобы составить максимально объективный и поэтому полезный рейтинг управляющих компаний. На это у вас уйдет всего несколько минут, но эффект для всего города будет позитивным.

Опросы будут проходить многократно и волнами, нынешний продлится до 31 июля.

При поддержке Администрации Сургута