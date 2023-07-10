Сургутская администрация заявила, что строительство спортзала предусмотрено проектом межевания территории

Власти Сургута рассказали, что строительство спортивного центра на Дзержинского предусмотрено проектом межевания территории микрорайона А. Оказалось, что работы реализуются в рамках концессионного соглашения. Озеленение территории будет выполнено уже после возведения объекта, сообщила «Сургутская трибуна» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации о соответствии ее градостроительным нормам. Получено разрешение на строительство. Концессионеру также выдано разрешение на снос зеленых насаждений. Озеленение территории земельного участка и ее благоустройство будет выполнено после возведения спортивного центра», − говорится в сообщении. − Стоит отметить, в городе на постоянной основе ведется большая работа по озеленению общественных пространств. Размещение спортивного центра на пустыре рядом со школой невозможно ввиду ограниченной площади земельного участка».

Напоминаем, ранее сургутянин выступил против вырубки деревьев ради строительства спортзала.