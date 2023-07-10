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Сургутский театр может получить 24 млн рублей на оснащение

Власти Югры планируют получить федеральные деньги для оснащения сургутского театра

Сургутский театр может получить 24 млн рублей на оснащение
Фото: СМДТ

Югра планирует получить федеральную субсидию для оснащения сургутского театра. Соответствующую заявку одобрило правительство округа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заявку подготовил департамент культуры Югры. По действующим правилам, размер софинансирования составляет 61%. В случае одобрения нашей заявки средства будут направлены на поддержку творческой деятельности, техническое оснащение музыкально-драматического театра в Сургуте», — отметила губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Заявка подана на сумму 24,1 млн рублей. «Из них 9,4 млн рублей — средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа составят 14,7 млн рублей», − добавила исполняющая обязанности директора департамента культуры Югры Екатерина Богданова.

Напоминаем, ранее сургутский театр выиграл президентский грант на постановку спектакля.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 263, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:30
Решит ли проблемы СМДТ эти 24,1 млн рублей федеральной субсидии с хитрой схемой софинансирования? Такие деньги могли обрадовать провинциальный театр из какого-то депрессивного региона Центральной России. Той же Владимирской области. 24,1 млн - это не уровень Югры. Скорее это индикатор того, как Правительство Югры относится к финансированию театров в регионе. Городской драматический театр- это витрина города. И его место в центре города, на Центральной площади. Но как видите, даже на оснащение театра приходится идти с поклоном и с протянутой рукой в федеральную казну. А окружная казна, тем временем щедро раздаёт миллиарды под московские проекты в Югре. Почему московские? Потому, что и НТЦ, и второй мост через Обь это федеральные проекты и они должны финансироваться федеральным бюджетом. Деньги там есть. А вот СМДТ должен финансироваться полностью Депкультуры Югры. Впрочем, это частное мнение местного обывателя, которое никого не интересует.

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