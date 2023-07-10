Власти Югры планируют получить федеральные деньги для оснащения сургутского театра

Югра планирует получить федеральную субсидию для оснащения сургутского театра. Соответствующую заявку одобрило правительство округа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заявку подготовил департамент культуры Югры. По действующим правилам, размер софинансирования составляет 61%. В случае одобрения нашей заявки средства будут направлены на поддержку творческой деятельности, техническое оснащение музыкально-драматического театра в Сургуте», — отметила губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Заявка подана на сумму 24,1 млн рублей. «Из них 9,4 млн рублей — средства федерального бюджета, средства бюджета автономного округа составят 14,7 млн рублей», − добавила исполняющая обязанности директора департамента культуры Югры Екатерина Богданова.

Напоминаем, ранее сургутский театр выиграл президентский грант на постановку спектакля.