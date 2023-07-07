Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

8 июля

Шедевры классики и киноклассики в Католическом храме Сургута

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 18:00.

Все выходные в храме будет играть музыка! 8 июля сургутяне и гости города смогут услышать композиции из любимых фильмов – «Мэри Поппинс», «Бриллиантовая рука», «Пираты Карибского моря», «Кавказская пленница» и многих других.

В воскресенье сыграют вальсы Штрауса, Либертанго, Пьяццоллы, композиции из мюзиклов.

Исполняют лауреаты международных конкурсов: Мария Блажевич (орган), Дмитрий Салдин (саксофон, флейта).

Забронировать места можно по телефону: 89058268521. Рекомендуемое пожертвование: 500 рублей. 0+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В этот судьбоносный вечер на сцене Невесомости выступит добрая обойма самых разнообразных артистов: группы «ЧЕ», «Подъездный неоконцептуализм», «Вечная оппозиция», «Плебеевские музыканты», «Джекил и Хайд» и «Flawra», рэп исполнители Ariven и Узор от кино, а также сольные артисты Кот, F99 и открытие прошлого ОМа – Рада Е.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300, на входе: 400 рублей. 16+

Мастер-классы в рамках эколого-просветительской выставки «Зеленый круг»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 14:00.

В прекрасный день, 8 июля проводим для вас активности в рамках действующей выставки.

14:00 – авторский мастер-класс от Mint Artist, участника выставки «Зеленый круг».

14:00 – детский мастер-класс в художественной технике граттаж.

15:00 – мастер-класс по росписи ткани от художницы Марины Нарейко. Важное условие: с собой приносим вещь, которую хочется обновить росписью.

16:00 – мастер-класс по коллажам от идейного автора и организатора фестиваля молодежной инициативы и развития «YOU», Регины Шаяхметовой.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

9 июля

День семьи, любви и верности в ИКЦ «Старый Сургут»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

День семьи, любви и верности — это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких.

В это воскресенье, 9 июля, с 14:00 до 18:00 в рамках летнего творческого проекта «СтароСургутский АРТ-квартал», пройдет яркая праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности! Приходите к нам и посвятите этот день своим родным, проведите его с пользой вместе и станьте еще ближе друг другу.

Вход свободный. 0+

Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити-Молл», Югорский тракт, 38. Время: 10:00.

В период с 7 по 9 июля с 10:00 до 22:00 в зоне фудкорта торгово-развлекательного центра «Сургут Сити Молл» пройдет выставка-ярмарка местных товаропроизводителей (ремесленников), приуроченная к празднованию «Дня работников торговли»!

На выставке-ярмарке будет представлена продукция и товары местных товаропроизводителей (ремесленников), которые неоднократно отмечены различными наградами и знаками качества. Более 20 организаций предложат сургутянам и гостям города свою продукцию: хлебобулочные и кондитерские изделия, чайные сборы из натуральных трав, сувенирную продукцию ручной работы и многое другое!

Вход свободный. 0+