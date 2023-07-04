Из-за ремонта некоторые дачи Сургута останутся без света

5 июля будет производиться отключение электроэнергии в шести дачных кооперативах Сургута. Отключение связано с проведением работ на подстанции №121.

Электроэнергия будет отсутствовать с 9:00 до 20:00 в СПК «Север», ПСК «Север 1», СОТ «Прибрежный», СПК СТ «Энергостроитель», СТ 43 «Полимер», ПСОК 45 «Заречный».

Энергетики приносят извинения за неудобства и обращают внимание, что данная мера направлена на повышение надежности электроснабжения населения.

Всю необходимую информацию жители дачных кооперативов могут узнать по телефонам:+7 (3462) 32-35-35, 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).