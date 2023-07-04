Югра проводит тестирование проекта «Персональные медицинские помощники»

В Сургуте запущен пилотный проект «Персональные медицинские помощники». По сути, это система наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями и в режиме онлайн, и нон-стоп. Проект запущен министерством здравоохранения России, Югра и конкретно Сургут стали одной из шести пилотных площадок (еще в отработку подобного формата медпомощи включены Республика Татарстан, Новосибирская, Иркутская, Самарская и Тюменская области). В нашем городе процесс развернут в поликлиниках №2 и №4. Работу системы продемонстрировали губернатору Наталье Комаровой в ходе ее визита в Сургут.

«Персональных медицинских помощников» на сегодня получили 954 жителя Сургута, из них 860 с артериальной гипертензией и 94 с сахарным диабетом. На практике это выглядит следующим образом: пациенты получают специальные приборы (к слову, российского производства), которые в постоянном режиме замеряют артериальное давление и глюкозы, а также передают эти данные напрямую в электронные медкарты. Лечащий врач наблюдает за происходящим и может оперативно вызвать человека на прием или скорректировать терапию.

«Получили приборы, раздали пациентам. На основе обратной связи не пациент решает, когда ему обратиться к специалисту, а врач видит объективно данные с приборов и сам решает, с каким пациентом какую форму работы выбрать и как срочно, – рассказала главный врач Сургутской городской клинической поликлиники № 4 Любовь Колесникова. – Это очень важно, когда нельзя упускать время. Состояние каждого представлено в виде светофора: либо в белом цвете – если все хорошо, желтом – при небольших отклонениях и красном – в случае экстренной помощи. Дистанционный мониторинг – это электронный дневник самоконтроля. Пациент измеряет, к примеру, давление сам, но у доктора есть возможность реагировать в режиме «онлайн». Таким образом, кардинально меняется механизм взаимоотношений лечащего врача и пациента».

Предполагается, что такое наблюдение может продолжаться до года. Ожидается, что при поддержке опытных специалистов-терапевтов и эндокринологов подобный подход позволит повысить эффективность лечения и предотвратить осложнения и обострения. «После двух месяцев видим положительные результаты. Наши пациенты работают с нами вместе. У кого-то стабилизировалось артериальное давление, например, – рассказала врач-терапевт Сургутской городской клинической поликлиники № 4 Светлана Щёлок. – Практически каждый день на связи. Отслеживаем, анализируем, смотрим онлайн, что происходит с пациентом. При необходимости приглашаю на прием либо дистанционно корректирую лечение. Раньше, пациент мог заполнить дневник здоровья некорректно, где-то пропустить этапы лечения. Сейчас каждый дисциплинированно контролирует свое давление».

Система удобна и для пациентов. Как рассказывает участник проекта Василий Никитин, после месяца наблюдения никаких сбоев техника не показала. «Ты постоянно под контролем, в любой ситуации. Не приходится записывать, высчитывать показатели сахара. Намного удобнее. Сейчас у доктора есть данные за каждый день, в режиме реального времени вся информация обо мне. Причем, сведения четкие и лечение можно назначать быстрее», – поделился впечатлениями сургутянин.

До конца года постоянное наблюдение должны получить не менее 1050 пациентов, а к 2026 году систему планируют масштабировать кратно, охватив 27 тысяч югорчан.

При поддержке Администрации Сургута