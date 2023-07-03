Сургутский театр получил почти один миллион рублей на постановку спектакля

Почти один миллион рублей выиграл Сургутский театр на постановку спектакля «Сахарный ребенок» по одноименной повести Ольги Громовой. Совместно с АНО «Теорикон» он стал победителем второго основного грантового конкурса 2023 года, проводимого Президентским фондом культурных инициатив.

«Мы получили поддержку проекта в тематическом направлении «История страны. Вехи. Проекты, посвященные выдающимся деятелям и событиям в жизни страны и общества. На второй основной конкурс 2023 года была подана 10 291 заявка со всех регионов нашей страны. Грантовую поддержку получит 1071 проект в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий», − рассказали в пресс-службе СМДТ.

Напоминаем, сургутский театр «Петрушка» дважды стал лауреатом на Международном фестивале.