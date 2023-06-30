Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145092"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1689361156"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=r8kvLeu/mbJXKgKHR4qIA/5L4LLY60Fzu40XC6NO7rrq+U+Jr8Den6gPGBbiwxjikQw9E+4lXbOo9fhg2hAkd4OZxZr744dexYajd5MlnpD4YeOukanZDXYeVfJ40pCg"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=r8kvLeu/mbJXKgKHR4qIA/5L4LLY60Fzu40XC6NO7rrq+U+Jr8Den6gPGBbiwxjikQw9E+4lXbOo9fhg2hAkd4OZxZr744dexYajd5MlnpD4YeOukanZDXYeVfJ40pCg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "63aae5b58c8056c4ab800cf09a9851ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145081"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1689361157"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=G5yHbeRQqXSVhBWi3jIY/NPTmdXhrVmmcJ9IICkgQwzIWMfLuz633jaNrRw+suzI1Ri57JI+DTqaPJwWWH4y6lz0j9Q4PaDOki8K5+YwtyZRrF/2x1YZFksXm/vfnw5S"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=G5yHbeRQqXSVhBWi3jIY/NPTmdXhrVmmcJ9IICkgQwzIWMfLuz633jaNrRw+suzI1Ri57JI+DTqaPJwWWH4y6lz0j9Q4PaDOki8K5+YwtyZRrF/2x1YZFksXm/vfnw5S"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c7ffd123c46e3c8d62a284238cc3226.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145092"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1689361156"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=r8kvLeu/mbJXKgKHR4qIA/5L4LLY60Fzu40XC6NO7rrq+U+Jr8Den6gPGBbiwxjikQw9E+4lXbOo9fhg2hAkd4OZxZr744dexYajd5MlnpD4YeOukanZDXYeVfJ40pCg"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=r8kvLeu/mbJXKgKHR4qIA/5L4LLY60Fzu40XC6NO7rrq+U+Jr8Den6gPGBbiwxjikQw9E+4lXbOo9fhg2hAkd4OZxZr744dexYajd5MlnpD4YeOukanZDXYeVfJ40pCg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "63aae5b58c8056c4ab800cf09a9851ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145081"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1689361157"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=G5yHbeRQqXSVhBWi3jIY/NPTmdXhrVmmcJ9IICkgQwzIWMfLuz633jaNrRw+suzI1Ri57JI+DTqaPJwWWH4y6lz0j9Q4PaDOki8K5+YwtyZRrF/2x1YZFksXm/vfnw5S"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=G5yHbeRQqXSVhBWi3jIY/NPTmdXhrVmmcJ9IICkgQwzIWMfLuz633jaNrRw+suzI1Ri57JI+DTqaPJwWWH4y6lz0j9Q4PaDOki8K5+YwtyZRrF/2x1YZFksXm/vfnw5S"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c7ffd123c46e3c8d62a284238cc3226.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  88,3844   EUR  96,0195  

Новости

Больше новостей
Вы пользовались Тиндером?
Комментировать
0
Как вы добираетесь на южные курорты России?
Комментировать
0
Сколько книг в год вы читаете?
Комментировать
0
Больше опросов

Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июля? // АФИША

1 июля

Фестиваль «РУССКИЙ МИР»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 13:00.

1 июля 2023 года в Сургуте состоится первый в истории города фестиваль традиционных российских ценностей.

Защита традиционных ценностей, сформулированных Указом Президента РФ в 2022 году, – одна их главных задач сегодняшнего дня. Сургут стал седьмым городом России, в котором проводится фестиваль «РУССКИЙ МИР», призванный сохранять наши культурные традиции.

В рамках фестиваля с 13.00 на площадке народных промыслов и ремёсел жителей города ждут бесплатные мастер-классы по самым разным направлениям народного творчества. Всего будет работать 25 площадок. Можно попробовать свои силы в разных сферах народного промысла: всей семьёй расписать пряники глазурью, поупражняться в гончарном мастерстве и многом другом.

В 14.00 под колокольный звон состоится торжественное открытие фестиваля. В концертной программе примут участие лучшие народные коллективы города.

В 15.30 начнутся народные гуляния, хороводы, молодецкие игры, в которых смогут принять участие все желающие.

Фестиваль организован на средства гранта Администрации города Сургута Региональной ассоциацией некоммерческих организаций ХМАО-Югры (Дом дружбы народов города Сургута).

Вход свободный. 0+

Выставка «Мое художественное окружение»

Место проведения: Арт-резиденция «Квартира, улица Магистральная, 28. Время: 16:00.

Приглашаем на открытие персональной выставки «Мое художественное окружение» сургутской художницы, коллекционера и нашего резидента – Ольга Исаева. Ждем вас 1 июля в 16:00, творческие работы, будут украшать стены Арт-резиденции до 1 августа.

На выставке будут представленный ряд работ автора и картины из личной коллекции Ольги, которые кропотливо собирались долгие годы.

Телефон для справок: 8 (3462) 34-11-04. Вход свободный. 18+

Акустика в «Невесомости»

Место проведения: ДК Невесомость, проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

1 июля приглашаем в Невевсомость на теплый, ламповый и очень душевный большой летний акустический концерт, в котором примут участие отличные сургутские исполнители Роза Карим, Владислав Трибус и Рада Е, а также дуэты «Два носка» и «One Day Duo». Начинайте июль с шикарной музыки этим субботним вечером – и он будет что надо!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300 рублей, на входе – 400 рублей. 16+

2 июля

Фестиваль индийской культуры

Место проведения: Аллея Славы, улица 60 лет Октября. Время: 13:00.

Впервые в Сургуте и в ХМАО, ЯНАО – древний, удивительный по красоте праздник! Горожане смогут наблюдать движение церемониальной колесницы, на которой по ведической традиции катают индуистских божеств, а до этого в городе пройдут традиционные песни и пляски.

Гостей угостят индийскими деликатесами, предложат бесплатно покататься на пони, нанести на тело индийскую роспись мехенди, а всем женщинам будут дарить цветы. Для юных зрителей покажут шоу мыльных пузырей.

Вход свободный. 0+

Выставка «Дом великана»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: 11:00.

Хотите почувствовать себя крохотным человечком и понять, каково ощущать себя меньше ножки стула?

Тогда мы приглашаем Вас на необыкновенную интерактивную выставку «Дом Великана»

Дом, где вы окажетесь среди огромных игрушек, где сможете примерить обувь самого Великана и даже посидеть на его гигантском кресле.

Это место, которое одинаково вызывает восторг и у детей, и у родителей.

Цена билета: 500 рублей – взрослый, 400 рублей – детский от 3 до 13 лет. Пенсионеры, инвалиды и дети до 3 лет – бесплатно. 0+


нравится (2) не нравится (1)
30 июня в 14:48, просмотров: 454, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте приводят в порядок проезд, который нуждался в ремонте 15 лет 747
  2. Сургутский аэродром попал под уголовку из-за опасных услуг 534
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 июля? // АФИША 454
  4. В результате ДТП жительница Пыть-Яха вылетела в болото и погибла 422
  5. В Югре водитель сбежал с места ДТП, хотя получил травмы 415
  6. Tinder полностью ушел из российского рынка 413
  7. Безработный сургутянин украл у знакомой золотые украшения: теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы 413
  8. В Югре закрыли ферму, где погибал скот 405
  9. ​Югра готовится к выборам – на территории округа пройдет 120 избирательных кампаний 398
  10. Врачи окружного кардиоцентра спасли новорожденного с пороком сердца 387
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 8137
  2. ​Югра повысит рождаемость за два года 1823
  3. Умер Владимир Пидзамкив 1681
  4. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 1632
  5. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 1569
  6. Бойцы ЧВК «Вагнер» отступают 1564
  7. Катим сами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1184
  8. ЧВК «Вагнер» устроили военный мятеж в Ростове 1160
  9. Молодые сургутяне, напавшие ранее на двух мужчин, задержаны 1137
  10. Губернатор Югры Наталья Комарова посетила строящийся металлургический комплекс в Сургуте 1106
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 8137
  2. ​В Сургуте поймали хулиганов, напавших на дорожных рабочих 3534
  3. Годы тягот и лишений 3341
  4. Сургутянам представили программу праздничных мероприятий ко Дню города 3203
  5. ​В мэрии Сургута прокомментировали информацию об отказах в вылете детям на отдых 2997
  6. Стремление ввысь 2798
  7. Разбушевавшаяся стихия в Сургуте сломала светофоры и повалила деревья 2754
  8. ​В Нижневартовск на «Самотлорские ночи» приедут Ева Польна и Джанго 2679
  9. Драка на детской площадке в Сургуте может привести к административной ответственности обеих матерей 2611
  10. Так ли полезен чайный гриб, как его малюют? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2560

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика