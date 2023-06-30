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В Сургуте приводят в порядок проезд, который нуждался в ремонте 15 лет

В этом году в Сургуте отремонтируют 14 проездов

В Сургуте приводят в порядок проезд, который нуждался в ремонте 15 лет
Фото: siapress.ru

В Сургуте продолжается реставрация межквартального проезда, который нуждался в ремонте в течение 15 лет. Жители города давно отмечали, что объект находится в ненормативном состоянии – из-за проблем не могли проехать автомобили к одному из важнейших медучреждений города, а пешеходам было тяжело передвигаться.

«На участке от улицы Флегонта Показаньева до проспекта Ленина проезд не ремонтировался более 15 лет. Ранее проезд был далек от нормативного состояния. Здесь лежали бетонные плиты, были ямы. Автомобилям было проехать довольно сложно. Проездом активно пользуются жители близлежащих домов, а также те, кто направляются к Сургутскому кардиодиспансеру. Соответственно ее нужно было привести в порядок. В нашем городе достаточно много дворов, которые требуют ремонта. Такие объекты являются предметом контроля как со стороны депутатского корпуса, так и общественности. Не только администрация города курирует подобные работы, но и Команда Югры в целом», – отметил житель Сургута Андрей Саликов.

В текущем году в Сургуте запланированы работы по благоустройству 14 внутриквартальных проездов. Среди них:

- внутриквартальный проезд от улицы Флегонта Показаньева до проспекта Ленина вдоль домов Флегонта Показаньева, 4, Игоря Киртбая, 5/1, Ленина, 73;

- внутриквартальный проезд от улицы Энергетиков до пешеходного моста через реку Сайма;

- внутриквартальный проезд Дружбы (от улицы 30лет Победы до дома №10 по проезду Дружбы);

- внутриквартальный проезд от улицы Грибоедова между зданием МУ культуры «Дворец культуры «Магистраль» и жилым домом по улице Грибоедова, дом 8 до угла жилого дома по улице Привокзальная, дом 18/3»;

- внутриквартальный проезд от улицы Геодезистов до Геронтологического центра (п. Снежный);

- внутриквартальный проезд от улицы Профсоюзов между МКД № 12-14 до Сургутского ПНД (детское отделение);

- внутриквартальный проезд между домами 5 и 3 по улице Лермонтова до дома 4/3 по улице Чехова;

- внутриквартальный проезд от улицы Республики до МКД №80;

- проезд от проспекта Пролетарского до МБОУ НШ «Перспектива»;

- участок внутриквартального проезда от жилого дома №8 по улице Гагарина до дома №13 и №7 по ул. Просвещения;

- участок внутриквартального проезда между зданием №19 и домом №15 по ул. Просвещения;

- внутриквартальный проезд между домом по улице 50 лет ВЛКСМ №4 и зданием по улице 50 лет ВЛКСМ № 6/1;

- капитальный ремонт внутриквартального проезда от Первопроходцев до проспекта Комсоольского;

- внутриквартальный проезд 20 А мкр. от улицы Университетской МКД №23 и до улицы 30 лет Победы МКД №44/3.

Все основные работы завершатся до сентября 2023 года.

«При ремонте внутриквартальных проездов производится ремонт покрытия проезжей части, устройство тротуаров, там, где они необходимы, и организация дорожного движения – установка знаков, искусственных неровностей», – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

В дальнейших планах администрации города остается ремонт 40 внутриквартальных проездов, находящихся в ненормативном состоянии.


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Сегодня в 12:57, просмотров: 266, комментариев: 0
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