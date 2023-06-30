Сургутские полицейские за одни дежурные сутки нашли вора золотых украшений

Полицейские Сургута в дежурные сутки раскрыли крашу золотых изделий. К ним обратилась горожанка, которая сообщила, что в марте из ее квартиры пропали украшения − цепочка и серьги стоимостью порядка 55 тысяч рублей. Сначала девушка пыталась разобраться в ситуации самостоятельно, однако ее попытки не увенчались успехом.

«В дежурные сутки был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 25-летний неработающий местный житель. Полицейские установили, что молодой человек со своей знакомой в марте приходил к заявительнице в гости. Воспользовавшись моментом, он похитил золотые изделия и сдал их в ломбард, из которого изъят залоговый билет на сумму около 18 тысяч рублей», − рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Подозреваемый пояснил, что совершил кражу из-за отсутствия финансов. На настоящий момент возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.