​Команда врачей окружного кардиоцентра провела радикальную коррекцию порока сердца у новорожденного

В Сургуте врачи окружного кардиоцентра спасли малыша, у которого диагностировали врожденный порок спустя несколько часов рождения. Прежде всего специалисты стабилизировали его состояние, а на шестой день пребывания в клинике маленькому пациенту сделали операцию. Команда врачей справилась за четыре часа − она устранила критическую аномалию внутриутробного развития у ребенка с помощью радикальной коррекции порока, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Сложность заключалась в сохраняющейся легочной артериальной гипертензии на фоне врожденного порока. Сосуды малого круга кровообращения были спазмированы и в легочную артерию не попадало достаточное количество венозной крови через открытый артериальный проток, который поддерживался открытым. Развивалось кислородное голодание», − поделился детский сердечно-сосудистый хирург Алексей Бродский.

Послеоперационный период прошел без осложнений, сейчас малыш уже находится дома.