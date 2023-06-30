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Сургутский аэродром попал под уголовку из-за опасных услуг

Транспортная прокуратура проверяет аэродром в Сургуте из-за оказания опасных для жизни услуг

Сургутский аэродром попал под уголовку из-за опасных услуг
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте возбудили уголовное дело по факту оказания воздушных перевозок людям. Услуги эти не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья.

Установлено, что в мае 2023 года на взлетно-посадочной полосе «аэродром Боровая», организованы не отвечающие требованиям безопасности услуги развлекательного коммерческого полета на воздушном судне марки Yak-25B бортовой номер RA-2084G с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа. На данном судне запрещено выполнение фигур высшего и сложного пилотажа, это создавало реальную опасность для жизни и здоровья потребителя.

«Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», – прокомментировали в ведомстве.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 273, комментариев: 0
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