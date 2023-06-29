В Сургуте состоится традиционный «Морской фестиваль»

В Сургуте 29 июля пройдет традиционный «Морской фестиваль». В один день, в одном месте и при том на свежем воздухе можно будет послушать отличную музыку в исполнении групп «Космопорт17», «Оголенный провод» и «Бутафория», поучаствовать в разнообразных мастер-классах по пластилиновой живописи, акварели, флористике и другим направлениям, научиться вязать морские узлы, поиграть в настольные игры, стать актерами кукольного театра, овладеть навыками латинских танцев, создать креативный коллаж, пофотографироваться в фотозонах и просто пообщаться и отлично провести время.

Мероприятие пройдет с 13 до 18 часов в сквере у культурного центра «Порт». Вход свободный, без возрастных ограничений. В случае непогоды программа пройдет внутри «Порта».