В конце июля в Сургуте пройдут торги по продаже ТРЦ «Агора»

31 июля состоятся торги по продаже ТРЦ «Агора» в Сургуте, учредителем которого является скандально известный бизнесмен Андрей Копайгора. Об этом заявили представители Российского аукционного дома (РАД).

Стартовая цена продажи – 885,8 млн рублей. Торги в форме голландского аукциона (на понижение) состоятся по поручению ПАО Национальный банк «Траст».

Напомним, что ТРЦ выставлялся на продажу в октябре 2021 года за миллиард рублей, но покупателей тогда не нашлось. В апреле 2022 года его за 885 млн рублей выкупила московская компания «Гинза», владельцем которой является банк «Траст», которая вновь объявила о продаже осенью прошлого года.