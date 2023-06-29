Появились подробности смертельного ДТП на автодороге «Сургут-Лянтор»

Накануне, 28 июня, на автодороге «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе опрокинулся автомобиль. По предварительной информации, 30-летний водитель на полной скорости врезался в бетонное ограждение.

«В результате ДТП водитель и два его пассажира получили травмы, а 22-летний пассажир этого же транспортного средства, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Следует отметить, что в момент аварии все участники не были пристегнуты ремнем безопасности», − рассказали подробности аварии в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб, еще семеро − получили травмы, в том числе ребенок.