В Сургутском центре охраны материнства и детства приняли третью тройню в этом году

Врачи Сургутского центра охраны материнства и детства приняли третью тройню в 2023 году. На 35 неделе беременности путем кесарева сечения на свет появились два мальчика и одна девочка. Каждый малыш имел свою плаценту и плодный пузырь, поделились в пресс-службе центра.

«На сроке гестации 35 недель путем кесарева сечения на свет появились: мальчик, весом 2330 гр, мальчик – 1760 гр и девочка – 2180 гр. Операция осложнилась наличием у женщины миомы размером 10 см. Вместе с кесаревом сечением врачи провели и миомэктомию. Новорожденные в удовлетворительном состоянии находятся в плате интенсивной терапии под наблюдением врачей.», – говорится в сообщении.

В этом году отмечается рекордное количество тройняшек, обычно в Центре охраны материнства и детства принимают по одной-две тройне в год.

Всего с начала года в стенах центра родилось 3 640 малышей.