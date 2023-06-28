Тысячи мусульман Сургута встретили Курбан-Байрам общей молитвой

Сегодня, 28 июня, мусульмане празднуют один из главных праздников ислама Курбан-Байрам. Верующие Сургута начали день с утреннего намаза, некоторые из них располагались на ковриках прямо на улице возле мечети.

«Этот праздник в исламе знаменует окончание паломничества, когда люди в знак веры приносят символическое жертвоприношение. Угощением обязательно делятся с нуждающимися. Эта важная традиция учит чистоте и благородству помыслов, взаимной поддержке, милосердию, которые так необходимы нам сегодня. Администрация города Сургута желает всем мусульманам счастливого праздника!» – передали поздравления в пресс-службе администрации Сургута.

Напоминаем, ранее горожан предупредили о перекрытии дорог из-за Курбан-Байрама с 2:30 до 6:30. На настоящий момент ограничения сняты.