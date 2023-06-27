Депутаты Сургута проверили строительство парковки и проездов к поликлинике №4

«Партийный десант» посетил территорию у сургутской поликлиники №4, которую сейчас благоустраивают с опережением сроков. Депутаты и общественники смогли проверить ход работ и оценили высокие темпы производства и качество произведенной работы. Цель подобных мероприятий – контроль процесса во благо сургутян.

«На данный момент специалисты приступили к покрытию проезжей части и тротуаров. После основных работ произведут озеленение территории. Объект решит проблему пеших подходных путей и позволит комфортно передвигаться по территории. Будет реализовано парковочное пространство на 12 мест», – отметил начальник технического отдела МКУ «Управления капитального строительства» Андрей Арменчу.

Теперь уже в следующем году рядом с медучреждением появятся 219 дополнительных парковочных мест и удобные подходные пути. Строительство проезда позволит снизить нагрузку в 37 микрорайоне и решит проблему с передвижением.

«Это мой избирательный округ. Раньше эта территория была объектом незавершенного строительства, но сейчас вопрос с документацией решен. Строители, как мы видим, находятся в процессе работ. Данный объект, безусловно, важен, ведь мы все знакомы с проблемой нехватки парковочных мест у поликлиник. От жителей неоднократно поступали жалобы, обращения, что не хватает машиномест, отсутствует проезд и заезд к поликлинике», – рассказал исполняющий обязанности председателя Думы Сургута, представитель «Команды Югры» Александр Олейников.

Более подробно о «Партийном десанте» рассказал член партии ЕР:

«Наш партийный десант регулярно выезжает на проверку объектов. Воочию видим, что действительно работа кипит. Подрядчик в сроки укладывается. После приемки объектов мы продолжаем следить за их содержанием», – добавил исполнительный секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия» Сургута Роман Северчуков.